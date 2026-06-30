Na društvenim mrežama pojavila se fotografija njegove desne patike - na kojoj je, po pretpostavci mnogih, fleka od krvi.

Prethodno je, tokom drugog seta, Siner doživeo strašan pad na Centralnom terenu.

Ostao je prvi reket sveta da leži na travi nekoliko sekundi pre nego što je ustao i nastavio meč bez medicinske pomoći.

Sve ovo ponovo je podstaklo pitanja o fizičkom stanju Janika.

Italijan je na kraj pobedio Kecmanovića, ali je potpuno jasno da nije u formi u kakvoj bi želeo da bude.