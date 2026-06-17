Fudbalska reprezentacija Austrije savladala je Jordan rezultatom 3:1 u utakmici prvog kola J grupe na Svetskom prvenstvu.

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović bio je strelac pogotka u 90+12. minutu meča i tako oborio dva rekorda. Postao je najstariji strelac na Svetskom prvenstvu srušivši Konsela, a ujedno je i najstariji austrijski fudbaler sa pogotkom na Mundijalu.

- To ne zvuči baš dobro - nasmejao se Arnautović koji je ušao u 38. godinu života u aprilu.

- Ali stvarno me više nije briga koji rekord postavljam. Samo želim da dam najviše na mom poslednjem turniru sa ovim timom.

Arnautović se upisao u strelce u samom finišu meča protiv Jordana, sa penala.

- Ekstremno sam srećan i osećam olakšanje što smo pobedili. Ekipa je dala maksimum, iako smo bili nervozni na početku. To je normalno na startu Mundijala.

Počeo je Arnautović utakmicu na klupi jer je prednost dobio Saša Kalajdžić.

- Nikada nije dobar osećaj kada sediš na klupi. Ali, Saša je zaslužio da bude u startnih 11. Mnogo sam srećan zbog njegove forme posle svih teških povreda - rekao je Marko.