Dok se u Argentini slavi, svetski mediji i fudbalski eksperti detaljno analiziraju sporni detalj iz 32. minuta utakmice. Mišljenja o tome koliku je kaznu Lionel Mesi zapravo zaslužio ozbiljno variraju od zemlje do zemlje. U Brazilu, poznati sudijski ekspert sa TV stanice Globo, PC Oliveira, smatra da je kazna morala da postoji, ali u blažem obliku.

- Ovaj start je morao biti kažnjen žutim kartonom. Radi se o neopreznom startu, što prema pravilima znači da igrač deluje bez obzira na posledice ili rizik po protivnika. Intenzitet je bio umeren. Nije bilo prekomerne sile koja bi opravdala crveni karton.

Sa druge strane, analitičari američkog giganta ESPN nisu imali nimalo dileme, za njih je ovo bio čist crveni karton. Bivši defanzivac Mančester sitija, Nedum Onuoha, otvoreno je poručio.

- Po mom mišljenju, Mesi je verovatno trebalo da dobije crveni karton. Mislim da je i sam osetio da je situacija bila kritična. Dok je protivnički igrač ležao na travi, Mesi je pokazao veliku zabrinutost jer je znao da je u problemu. Sudija je to prevideo, a iz VAR sobe su mu verovatno signalizirali: ‘ne, ovo prolazi’. Ali lično smatram da je to bio čist crveni karton. U prenosu to nisu ni pomenuli kao incident, samo su rekli: ‘lepo je videti kako Mesi vrši pritisak'.

Nadovezao se i nekadašnji reprezentativac Venecuele, Alehandro Moreno, koji je uočio i detalje sa tribina koji bacaju sumnju na čitavu organizaciju:

- To je 100% crveni karton za Lionela Mesija. Morao je da ga dobije. Ali ono što najviše zabrinjava – a što potvrđuje osećaj da veliki igrači imaju popust – jeste kadar pošto je zamalo postigao het-trik, kada je Zidan odbranio. Kamera je prikazala Đanija Infantina u loži kako se smeška u stilu: ‘uh, bilo je blizu’. I da, to utiče na narativ: prema tim momcima se ophodi drugačije. Kada pogledate situaciju uživo, deluje kao grub potez, a usporeni snimak to samo potvrđuje. Neko je morao to da pogleda, zašto Šimon Marćinjak nije pozvan do ekrana.

Konačno, oštru kritiku na račun svog kolege uputio je i sudijski analitičar španske Radio Marke, Pavel Fernandez, koji je posle ponovnog pregledanja snimka promenio prvobitni stav.

- Moram da se ispravim, jer što više gledam ovaj snimak flagrantnije mi deluje. Prvobitno sam mislio da Leo nije imao gde da spusti nogu, ali menjam mišljenje. Vidim da Argentinac pruža nogu. Za mene je Argentina u tom trenutku morala da ostane sa 10 igrača na terenu. To što Marčinjaka smatraju najboljim sudijom na svetu ne daje mu za pravo da sudi po sopstvenim pravilima.