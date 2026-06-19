Poznata voditeljka je napravila buru...

- Ne želim da prenosim loše vesti, ali Mesijev otac je upravo preminuo. Usred Svetskog prvenstva, on će morati da ode - izgovorila je Penja hladnokrvno u programu uživo, šokiravši naciju.

Ubrzo nakon sramne objave, oglasila se porodica Mesi zvaničnim saopštenjem, demantujući smrt i otkrivajući pravu istinu o zdravstvenom stanju Horhea Mesija.

- Porodica Mesi izveštava da Horhe prolazi kroz zdravstvene poteškoće. Trenutno je pod lekarskim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje se uspešno popravlja. Želimo da izrazimo duboko nezadovoljstvo nedostatkom osetljivosti, poštovanja i pristojnosti sa kojima su neki ljudi tretirali privatnu situaciju - stoji u saopštenju porodice, uz napomenu da samo najuži krug ljudi ima tačne informacije.

Penja je ovu informaciju plasirala tokom emisije "El Show del Verano", tvrdeći da je 68-godišnji Horhe izgubio život. Povod za ovu jezivu dezinformaciju bio je snimak Lionela Mesija koji je viđen u suzama nakon jednog od svojih golova protiv Alžira, što je voditeljka pogrešno protumačila i odmah "proglasila" tragediju.