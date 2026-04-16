Mladi Litvanac (17) igrao je dramatičan meč protiv Italijana Emilijana Bratomija. Nakon velike borbe i tri seta (6:3, 4:6, 7:6), Bandzevičijus je uspeo da trijumfuje u taj-brejku odlučujućeg seta, ali... Usledila je glupost koju ne može ni sam da objasni.

Litvanski tinejdžer je podigao ruke u vis, a potom je snažno bacio reket preko celog terena. Na nesreću, reket je leteo direktno ka Bratomiju, koji je pokušao da se zaštiti svojim reketom, ali ga je on ipak pogodio u stopalo.

Bandzevičijus je odmah shvatio kakvu je glupost napravio i podigao ruke u znak izvinjenja dok se Italijan previjao od bolova, ali spasa mu nije bilo. Sudije su bile neumoljive – uprkos tome što je bilo očigledno da nije bilo namere, Litvanac je momentalno diskvalifikovan!

Ovako velika glupost se ne viđa svakoga dana, zaista...