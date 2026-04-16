Daleke 2005. godine, zbog bola u levom stopalu, Nadal odlazi na opsežnu dijagnostiku gde saznaje da boluje od - misteriozne Miler-Vajsove bolesti.

Reč je o degenerativnom oboljenju koje napada kosti stopala, a poznata je i kao skafoidni osteohondritis. Ovo je retka bolest displazija skafoidne kosti, odnosno deformacije jedne od kostiju koja se nalazi u srednjem delu stopala, a koja je od suštinskog značaja za pokretljivost.

-Teško je zaključiti da se radi o ovoj bolesti dok je u ranoj fazi. Doktori postanu sigurni tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava - pričaju lekari za španske medije.

Dakle, prosto je neverovatno da je Španac uz sve te probleme uspevao da igra tenis na tako visokom nivou i toliko godina. Kada je čuo za svoju bolest, Rafa se nekoliko nedelja zatvorio u kuću, ali onda nije želeo da odustane.

Koliko su ozbiljni problemi koje ima pokazuje slika stopala koje se deformišu kad čovek ima ovu bolest:

Prosto je neverovatno šta je uspeo Nadal...