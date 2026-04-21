Fudbaleri Vojvodine će sutra u Novom Sadu od 17 časova dočekati Partizan, dok će u isto vreme u Surdulici igrati Radnik i Novi Pazar.

Fudbaleri OFK Beograda će od 18.30 sati na Omladinskom stadionu na Karaburmi dočekati Čukarički. Železničar će od 19 časova u Pančevu igrati sa aktuelnim šampionom i liderom prvenstva, ekipom Crvene zvezde.

Tabela plej-ofa SLS: Crvena zvezda 78 bodova, Partizan 64, Vojvodina 62, Železničar 51, Novi Pazar 47, OFK Beograd 43, Čukarički 41, Radnik 40.

Mečevi drugog kola plej-auta SLS biće odigrani u četvrtak, a sastaće se: Radnički Niš - Javor (16 časova), Napredak - IMT (18), Mladost - Radnički Kragujevac (20) i Spartak - TSC (20).

Tabela plej-auta SLS: IMT 38 bodova, Radnički Kragujevac 37, TSC 37, Javor 37, Radnički Niš 34, Mladost 33, Spartak 21 i Napredak 14.