Fenerbahče uskoro očekuje početak plej-ofa Evrolige, ali turski klub već razmišlja o sklapanju tima za narednu sezonu.

Prema navodima turskog novinara Jagiza Sabundžuoglua, istanbulski velikan je već dogovorio dva pojačanja.

Kako se navodi, jedan od igrača koji će pojačati Fener jeste Ignas Sargijunas. Reč je o 24-godišnjem košarkašu koji je pažnju na sebe skrenuo sjajnim partijama u Ritasu i u reprezentaciji Litvanije.

Drugo pojačanje bi moglo da stigne iz Baskonije. U pitajnju je Trent Forest koji iza sebe ima sjajnu sezonu u Evroligi. Prethodno se dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom i Makabijem, ali je Fener izgleda uspeo da preduhitri srpski i izraelski klub.

Nema sumnje da bi ova dva potpisa predstavljala velika pojačanja za Fenerbahče.