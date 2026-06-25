Ovaj 21-godišnji fudbaler ove sedmice izvučen je iz reke Rone. I Gengan i Sent Etjen, u čijoj je omladinskoj školi proveo sedam godina, odali su mu počast saopštenjima.
Francuska je u sredu, drugog dana zaredom, zabeležila najtopliji dan u svojoj istoriji. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je nacionalni temperaturni indeks - prosek izmerenih temperatura na 30 meteoroloških stanica, dostigao rekordnih 30 stepeni Celzijusa. Na pojedinim lokacijama, uključujući i Pariz, temperature su prelazile 40 stepeni.
Najmanje 40 osoba izgubilo je život usled utapanja tokom prošle sedmice, dok su ljudi tražili osveženje u rekama i drugim vodenim površinama, uprkos upozorenjima vlasti o opasnosti kupanja na neobezbeđenim mestima. Većina žrtava bili su mladi ljudi, izjavio je francuski premijer Sebastijen Lekorni.
Prema navodima francuskih medija, Kis je u ponedeljak izvučen iz reke Rone u kritičnom stanju nakon što se utopio u delu reke kod Liona gde je kupanje zabranjeno. U međuvremenu mu je konstatovana moždana smrt.
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