Reprezentativac Grčke Konstantinos Karecas će morati na dužu pauzu posle povrede skočnog zgloba protiv Union Berlina.

Nakon dodatnih lekarskih pregleda, koji bi trebalo da budu obavljeni tokom današnjeg dana, biće poznato koliko će Karecas tačno morati da pauzira, međutim već sada je jasno da će za potpuni oporavak trebati najmanje tri do četiri nedelje.

Mladi vezista se povredio samo nekoliko minuta pošto je ušao za Borusiju Dortmund, sve posle jednog bezazlenog duela kada se videlo da je ozbiljno iskrenuo zglob.

Karecasova povreda problem je veliki i za reprezentaciju Grčke, koja polovinom novembra igra dve utakmice Lige nacija.

Prvu protiv Holandije 13, a drugu protiv Srbije, tri dana kasnije. Gotovo je izvesno da Ivan Jovanović neće moći da računa na jednog od svojih najvažnijih fudbalera u tim mečevima.