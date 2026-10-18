Pobeda Fejnorda nad domaćim Telstarom rezultatom 4:3 u okviru holandskog šampionata ostala je u potpuno drugom planu pošto je policija odmah po završetku meča naredila hitnu i potpunu evakuaciju „BUKO stadiona“ u Velsen-Zajdu.

Sigurnosne službe i organi reda reagovali su bez odlaganja čim je uočena podmetnuta dimna bomba velikih dimenzija ispod jedne od tribina, pa su tribine i klupske prostorije pražnjeni paralelno sa okončanjem zvaničnih obraćanja trenera.

Budući da u prvom momentu nije moglo biti potvrđeno da li sporni predmet sadrži i dodatno eksplozivno punjenje, u dvoranu i oko stadiona stigle su kontradiverzione jedinice i specijalizovani tim za uklanjanje eksploziva koji je blokirao sve prilaze.





Blokada i vanredno stanje oko objekta trajali su satima, sve dok policija tek malo posle ponoći nije izdala zvanično saopštenje da je naprava bezbedno neutralisana i da je opasnost zaokružena bez posledica.



