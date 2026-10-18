Fudbaleri Venecije pobedili su Napoli sa 1:0 i ostvarili prvi trijumf u sezoni.
Heroj Venecije bio je srpski golman Filip Stanković koji je odbranio penal Kevinu de Brujneu.
Pitanje pobednika rešio je napadač Akor Adams i doneo važna tri boda svom timu.
Dok je Adams rešio pitanje pobednika na drugoj strani terena, Stanković je imao pune ruke posla i brojnim intervencijama sprečavao Napoli da se vrati u utakmicu.
Zbog toga je napadač Venecije, na kraju konferencije za medije, odlučio da novinarima skrene pažnju na učinak srpskog golmana.
Uz osmeh se obratio prisutnima i poručio:
- Obavezno, momci, pišite o Filipu Stankoviću, jer je on bio igrač utakmice.
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