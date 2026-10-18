Fudbaleri Bormuta pobedili su Sanderlend rezultatom 2:0 u okviru sedmog kola Premijer lige, a srpski golman Đorđe Petrović uspeo je da sačuva mrežu.

Domaćem timu bio je to prvi ovosezonski trijumf, posle tri poraza i nerešena ishoda, a strelci su bili već u šestom minutu Evanilson, odnosno isti fudbaler početkom drugog poluvremena. Gosti su, inače, od 17. minuta ostali sa igračem manje pošto je Kevin Danso dobio crveni karton zbog prekršaja.

Petrović je čak treći golman sa užeg i šireg spiska A selekcije Srbije koji je ovog vikenda upisao „klin šit“, dakle, uspeo da sačuva svoju mrežu. Prethodno je Filip Stanković na golu Venecije ostao nesavladan u minimalnom trijumfu protiv Napolija (1:0), u kom je bio najbolji akter zbog, između ostalog, odbranjenog penala Kevinu de Brujneu. Dragan Rosić iz Vojvodine u trijumfu nad Radničkim 1923 (2:0) takođe nije primio gol (2:0).