Novi-stari trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović bio je ljut kao ris zbog suđenja Nikole Radakovića u porazu od IMT-a (2:1).

Temperamentni stručnjak zamerio je glavnom arbitru meča u Raškoj oblasti na kriterijumu dosuđivanja prekršaja i pokazivanju žutih kartona, pa je izneo ozbiljne optužbe na njegov račun.

- Čestitam kolegi Zoranu Popoviću na pobedi, kao i IMT-u na osvojenom 21. bodu i poziciji na tabeli. Sa ovakvim sudijskim kriterijumom nama je danas bilo veoma teško da igramo. Ne bih komentarisao suđenje Nikole Radakovića, dugo ga poznajem. Da mu nije oca, nikada ne bi sudio. Neću da ulazim u to da li je crveni karton bio opravdan, ali pogledajte samo odnos prekršaja i žutih kartona - rekao je Lalatović, pa nastavio u istom tonu:

- Kad vam vezni igrač i štoper dobiju žute kartone u prvih 20 minuta, to je masakr i priprema za crveni karton. Na kraju smo ga i dobili. Ostaje veliki žal zbog isključenja, jer nismo bili u prilici da odigramo ravnopravnu utakmicu protiv IMT-a. Verujem da bi meč bio još zanimljiviji. Na Fudbalskom savezu Srbije je da oceni suđenje Radakovića. Ako ovako treba da se sudi Novom Pazaru, neka se sudi. Ja tu ništa ne mogu da promenim. Moji fudbaleri su ostavili srce na terenu i čestitam im na tome.