Crveno-beli su upisali drugu uzastopnu pobedu u regionalnom takmičenju, pa u lepom raspoloženju čekaju evroligaški derbi sa Partizanom koji je na programu u četvrtak 22. oktobra.

Odlično je Zvezda ušla u meč i posle sedam minuta povela 19:9. Nastavili su gosti da kontrolišu dešavanja na parketu u prvom delu druge četvrtine i posle trojke raspoloženog Medarević došli do maksimalnih +11, a onda je usledio veliki pad.

Domaćin se razigrao i napravio seriju 15:2 kojom je potpuno preokrenuo rezultat. Ipak, Zvezda je uspela da se konsoliduje i na poluvreme ode sa dva poena prednosti (44:42).

Dobro su crveno-beli otvorili drugi deo meča i nakon trojke Đurišića poveli 54:46. Mučila se Krka u napadu, Zvezda je ovaj deo igre dobila 30:20 i krupnim koracima grabila ka pobedi.

Poslednji kvartal bio je rutinsko odrađivanje posla. Beograđani su bez ikakvih problema priveli meč kraju i došli do rutinske pobede.

Najefikasniji je bio Džered Batler sa 21 poenom, dok je Dejvid Kremer ubacio 13, koliko je imao i Vojin Medarević. Na drugoj strani se istakao se Dionte Boldvin sa 20 poena.