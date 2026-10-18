Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Mladosti rezultatom 5:1 u 12. kolu Superlige Srbije.

Čekalo se maltene do kraja prvog poluvremena da Zvezda slomi otpor Mladosti. U 43. minutu Katai je načeo mrežu Mladosti.

Bađo ga je odlično pronašao u šesnaestercu, a Katai je lepo, iz prve, desnom nogom, savladao Samčovića.

U drugom delu igre viđena je prava goleada od strane domaćeg tima. U 47. minutu Arnautović se iskupio za neverovatan promašaj u prvom poluvremenu i doneo crveno-belima prednost od 2:0.

Igrao se 56. minut, Katai je asistirao za Arnautovića, koji je pogodio stativu, pa je Abu Fani naleteo na nju i pogodio za 3:0.

Zvezda je preko Bukarija stekla prednost od 4:0. Upućen je centaršut sa leve strane, a onda je Vukašin Jovanović loše reagovao i spustio za Bukarija koji postiže gol.

Mladost se upisala na semafor. Dekoncentracija mladog Strike, koji je preslabo vratio loptu Radanoviću, tako da je Marković prvi stigao do nje i samo je gurnuo u mrežu za 4:1.

Tačku na meč stavio je Elšnik u 79. minutu za ubedljiv trijumf Crvene zvezde - 5:1.

Crvena zvezda - Mladost (5:1)

Crvena zvezda: Radanović - Učena, Badžo, Veljković, Strika - Bukari, Balov, Abu Fani, Saračević - Katai, Arnautović

Mladost: Samčović - Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović - Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić - Todosijević

Drugo poluvreme:

79. minut - Gool! Elšnik je sada strelac! (5:1)

77. minut - Vukašin Marković je pogodio za Mladost! (4:0)

73. minut - Osman Bukari za četvrti gol Zvezde! (4:0)

56. minut - Gool! Katai je asistirao za Arnautovića, ovaj pogodio stativu, ali je na loptu naleteo Abu Fani i pogodio! (3:0)

47. minut - Gool! Arnautović se iskupio za neverovatan promašaj i duplirao prednost crveno-belih! (2:0)

Prvo poluvreme:

43. minut - Gool! Katai je načeo mrežu Mladosti, Bađo ga je odlično pronašao u šesnaestercu, koji je lepo iz prve, desnom nogom, savladao Samčovića (1:0)

28. minut - Sada je i Mladost uzvratila, Ćirić je nosio loptu i šutirao sa 20 metara, ali, pored gola

24. minut - Veljković je u gužvi uspeo da šutira, ali je izblokiran

19. minut - Čam je šutirao, odbranio je Samčović, a onda iz odbitka Arnautović šutira levom nogom preko gola

10. minut - Probao je i Čam, sasvim solidan je to udarac Čama

5. minut - Prvi udarac na meču uputili su domaći, Abu Fani je probao sa distance, ali je Samčović iz dva pokušaja primirio loptu

1.minut - Počela je utakmica!

15.02 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 12. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Mladosti. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa "Marakane".