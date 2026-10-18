Dejvid Bekam mogao bi da bude glavni protivkandidat Đaniju Infantinu, aktuelnom predsedniku FIFA, tvrdi nemački Skaj sport.

Iza navodne kandidature čuvenog engleskog fudbalera stoji moćna koalicija koju predvode Evropska fudbalska unija (UEFA), Fudbalski savez Nemačke (DFB) i CONCACAF, konfederacija koja okuplja nacionalne saveze Severne i Centralne Amerike i Kariba, dodaje pomenuti izvor.

Prethodno, Infantino već mesecima trpi ogromne kritike na račun svog koruptivnog rukovođenja Međunarodnom fudbalskom federacijom. A, Bekam se navodno nameće kao idealno rešenje nakon što je izgradio snažne poslovne veze u svetu fudbala.