Sve je krenulo naopako po Fenerbahče već u prvoj četvrtini i ispostavilo se da je to bio udarac od kojeg tim Šarunasa Jasikevičijusa nije mogao da se oporavi.

Gosti su dobili ovu deonicu rezultatom 12:24, a tu zalihu su uspeli da zadrže do samog kraja.

Smanjio je Fener na šest poena minusa do poluvremena, ali u poslednjoj deonici ni u jednom momentu nije uspeo da povede. Štaviše, imao je Petkim Spor i 12 poena prednosti u par navrata.

Ekipa Fenerbahčea je tako doživela svoj drugi poraz u turskom šampionatu uz dve pobede, a isti skor ima i Petkim Spor u sredini tabele na sedmom i osmom mestu.

Fenerbahče je predvodio Tejlen Horton Taker sa 17 poena, kao i Nikolo Meli sa 11 poena i 10 skokova, dok je u Petkim Sporu uspeo da se istakne Maks Ejbams sa 18 poena, a Kajri Tomas je imao jedan manje.