Njegov otac Nikolaj rekao je za agenciju TASS da je uzrok smrti bilo odvajanje krvnog ugruška. Bojcovu je iznenada pozlilo dok je bio kod kuće sa suprugom, a ekipa hitne pomoći nije uspela da ga spase.

Rođen 1986. godine, Bojcov je važio za jednog od perspektivnijih boksera teške kategorije. Osvojio je omladinsku titulu WBC-a, kao i regionalne pojaseve WBA i WBO organizacija. Profesionalnu karijeru završio je sa 36 pobeda i jednim porazom, uz 27 nokauta.

Njegovu snagu pamtio je i britanski bokser Dejvid Prajs, sa kojim je sparingovao u Nemačkoj.

- Jednom sam u Nemačkoj sparingovao sa Rusom koji se zvao Denis Bojcov. Udario me je samo u vrh glave, ali je bio izuzetno snažan udarač - rekao je Prajs za „Dejli star sport“.

Bojcov je bio na putu ka borbi za svetsku titulu, ali mu se život promenio u maju 2015. godine. Pronađen je bez svesti između dve železničke stanice u Berlinu, sa prelomom lobanje i oticanjem mozga. U medicinski indukovanoj komi proveo je sedam nedelja.

Dok je slučaj prvobitno okarakterisan kao nesreća, na njegovom sajtu incident je povezivan sa višegodišnjim pretnjama, a njegova supruga govorila je o osveti kriminalnih grupa.

- Brutalno ga je pretukla grupa Rusa i ostavila da umre. Više nikada nije mogao da se bori - rekao je Prajs.

Bojcov je tokom lečenja izgubio više od 30 kilograma, nije mogao da hoda niti da govori. Nakon lečenja u Nemačkoj, u avgustu 2021. godine vraćen je u Rusiju, gde mu je bila potrebna stalna nega.