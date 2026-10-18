Portland Trejlblejzersi objavili su da su raskinuli saradnju sa Džeremijem Sohanom (23), koji je tako, samo nekoliko dana pred start nove sezone, ostao bez kluba.

U Portlandu se i nije dugo zadržao. Stigao je u avgustu iz Njujorka gde je bio deo šampionskog sastava, istina imao je krajnje mizernu minutažu.

Član Niksa bio je od februara. Prethodno, igrao je za San Antonio, gde je i pružao najbolje partije.

U Portlandu nije dobio garantovani ugovor, za koji je mogao da se izbori tokom predsezonskog perioda i pripremnih utakmica, ipak nije ubedio stručni štab da je dovoljno dobar za roster.

U četiri meča tokom prijateljskih utakmica beležio je šest poena, 3,3 skoka i 3,1 asistencije u proseku. Šutirao je vrlo dobrih 62,5% iz igre i odličnih 80% za tri poena (4/5).

Sada mu predstoji nova selidba i prema pojedinim spekulacijama nije isključeno da će ga ljubitelji košarke uskoro gledati na evropskoj sceni, u dresu nekog od evroligaša.

Ono što se stidljivo pominje jeste dolazak u beogradski Partizan. Košarkaški insajderi najavljuju da su Partizan i Barselona "zagrizli" za nekadašnjeg krilnog košarkaša Niksa, Sparsa i Blejzersa.

S obzirom na to da Partizanu nedostaje nekoliko igrača, da zbog povreda nema Džekirija, Vilisa i Marinkovića, jasno je da su pojačanja neophonda i to što pre, a videćemo da li je upravo Džeremi Sohan pravo rešenje.