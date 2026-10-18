Lebron Džejms je potpisao veteranski minimum i to dvogodišnji sa Filadelfija Seventisiksersima, ali će živeti u Njujorku i na treninge i utakmice dolaziti helikopterom.

Džejms je u razgovoru sa novinarima ESPN objasnio situaciju:

-Radio sam to i ranije. To je samo prevozno sredstvo, ništa više - objasnio je Džejms.

Lebron Džejms je zbog ove odluke pod istragom čuvenog novinara Pabla Torea, a on je nedavno razotkio malverzacije Los Anđeles Klipersa i Kavaja Lenarda.

Kada putuje helikopterom, Džejmsovo vreme putovanja više je nego dvostruko kraće nego kada bi išao automobilom od Njujorka do Filadelfije.

Procenjuje se da mu let traje između 30 i 45 minuta.

-Ugovor koji smo potpisali sa Fanaticsom pre gotovo tri godine uključuje pristup njihovim korporativnim vazduhoplovnim uslugama", izjavio je portalu FOS predstavnik Džejmsa. "To je pogodnost koja je deo mnogih njihovih ugovora sa najpoznatijim sportistima i cenimo njihovo partnerstvo, dok Lebron deli svoje vreme između Njujorka i Filadelfije.

Iako Džejms godinama promoviše Fanatics kroz partnerstvo sa ovom kompanijom, mogućnost korišćenja helikoptera privukla je dodatnu pažnju zbog njegove trenutne situacije u NBA ligi.

Regularna sezona za Seventisiksere počinje u utorak u Njujorku, gde će Džejms i saigrači odmeriti snage sa Njujork Niksima, aktuelnim šampionima NBA lige, u dvorani Medison Skver Garden.

Tada će Niksi podići šampionski baner na svodove legendarne hale.