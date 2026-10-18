Vinisijus služi suspenziju od četiri utakmice, ali i trpi žestoke kritike navijača, Vinisijus Žunior se našao u žiži javnost procureo snimak sa privatne zabave održane 15. oktobra u njegovoj vili u Madridu.

Detalje ovog događaja prvi je objavio brazilski portal LeoDias, oslanjajući se na objave devojaka koje su prisustvovale zabavi, a vest su ubrzo preneli vodeći južnoamerički i evropski mediji.

Prema izveštajima, među gostima su bili Vinisijusovi saigrači Džud Belingam, Eduardo Kamavinga i Din Hujsen, što je izazvalo pravu buru reakcija i negodovanja među navijačima Reala.

Engleski reprezentativac Džud Belingem privukao je posebnu pažnju. Iako su mediji navodili da je napustio zabavu mnogo pre ostalih, ubrzo su se pojavile spekulacije i optužbe da je bio neveran svojoj partnerki Ešlin Kastro.

Dodatno ulje na vatru dolili su video snimci koji kruže društvenim mrežama, a na kojima se vide devojke ispred Vinisijusove kuće i u blizini luksuznih automobila povezanih sa brazilskim fudbalerom.

Dodatno ulje na vatru dolili su video snimci koji kruže društvenim mrežama, a na kojima se vide devojke ispred Vinisijusove kuće i u blizini luksuznih automobila povezanih sa brazilskim fudbalerom.

Sumnje javnosti dodatno je podgrejala činjenica da je jedna od prisutnih devojaka direktno označila zvanične profile Vinisijusa i Belingema u svojim objavama.