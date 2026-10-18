Ono što se u nemačkim medijima nagoveštavalo još pre dva dana, sada je dobilo potvrdu iz Engleske. Hari Kejn (33), napadač Bajerna i “gordog albiona”, tvrdi ostrvski “Tajms”, potpisaće tokom iduće nedelje novi ugovor sa Bavarcima.

Nije precizirano do kada će važiti, ali se navodno zna da iskusni 33-godišnji centarfor želi ekstenziju do 2030. godine. Uglavnom, trebalo bi da dobije trogodišnji ugovor od čak 474.000 evra nedeljno. To znači da će Hari Kejn u narednom periodu na dnevnom nivou zarađivati nešto više od 67.000 evropskih novčanica, odnosno da će na svakih sat vremena računati na 2.821 evra. Grubom računicom dolazi se do zaključka da bi proslavljeni Englez od jednodnevne zarade u minhenskom gigantu mogao da kupi manju, neopremljenu garsonjeru u Beogradu, i to u širem centru grada. A, sudeći

Time će postati treći najplaćeniji fudbaler u Evropi posle Erlinga Halanda (Mančester siti, 608.000 nedeljno), Kilijana Mbapea i Vinisijusa koji za sedam dana od Real Madrida inkasiraju 513.000 evra.