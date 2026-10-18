Košarkaši Partizana pobedili su Bosnu rezultatom 89:84 u četvrtom kolu ABA lige. Crno-beli su umalo od gotovog napravili veresiju, pošto su nakon komotnih 18 poena prednosti dozvoli domaćinu da se značajno približi, ali su na kraju ipak uspeli da slave u "Zetri".

Posle meča je svoje utiske izneo trener Đoan Penjaroja.

- Srećan sam što smo pobedili jer je Bosna dobar tim i mislim da ovde nije lako pobediti. Nekoliko minuta igramo veoma dobro, a onda nekoliko minuta igramo loše, posebno smo loše odigrali poslednjih pet minuta. Ali mislim da smo zaslužili pobedu, naročito u drugom poluvremenu. Igrali smo konstantno, delili smo loptu u napadu - rekao je Penjaroja.

Dotakao se Španac i kadrovskih problema koje Partizan ima.

- Proizilaze važni problemi, ali ja sam trener i moj posao je da pripremim ekipu mnogo bolje kako bi se takmičila u svakoj utakmici. Danas imamo 12 igrača i to nam je važno. Moramo da se borimo, da igramo dobro i da budemo blizu naših 100%. Jasno je da u ovom trenutku imamo značajne probleme u sastavu, ali to je košarka - dodao je Penjaroja.