Košarka
Partizan preživeo pakao "Zetre": Crno-beli u drami srušili žilavu Bosnu
Košarkaši Partizana pobedili su Bosnu u Sarajevu rezultatom 89:84
Partizan sad ima učinak 3-0, dok je Bosna na 2:1.
Pre početka utakmice Bosna i njeni navijači su odali počast prerano preminulom sportskom novinaru Edinu Avdiću.
Nikola Tanasković je predvodio Partizan ka pobedi sa 18 poena i sedam skokova, Luka Vildoza je dao 15 poena, a po 11 su postigli Kevarijus Hejs i Lamar Stivens.
Redžinald Peri je bio najefikasniji u Bosni i na utakmici sa 21 poenom, Deandre Golston i Darko Talić su dali po 13, a 11 Šon Onil Pajps.
Posle veoma ujednačenog prvog poluvremena Partizan je u drugom "dodao gas", vodio je čak 17 razlike početkom četvrte deonice, ali se Bosna na kraju primakla na samo minut tri, 17 sekundi pre kraja. Alesandro Pajola pogađa oba slobodna bacanja za plus pet, posle čega Bosna gubi loptu u napadu, čime je utakmica bila rešena.
Partizan u narednom kolu gostuje Spartaku, ali će pre toga u četvrtak u Evroligi dočekati Crvenu zvezdu.
Košarka
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