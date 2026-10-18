Fudbaleri Novog Pazara poraženi su danas od IMT-a rezultatom 2:1 na povratku Nenada Lalatovića na klupu, u meču 12. kola Superlige Srbije.

IMT je sad treći sa 21 bodom, dok je Novi Pazar deveti sa 13.

Domaćin je od 27. minuta igrao sa igračem manje, Papa Gadio je dobio direktan crveni karton. Uprkos tome, Kahajm Dikson je i sa igračem manje doveo domaće u vođstvo u 48. minutu.

Šarli Kejta je izjednačio u 60. minutu, a potpuni preokret doneo je Fransoa Kamano u 67.

U narednom kolu Novi Pazar će u goste Radničkom iz Niša, dok će IMT dočekati Železničar.