Košarkaši Partizana gostuju Bosni u 4. kolu ABA lige.
Treća četvrtina utakmice završena je na spektakularan način i vođstvom Partizana od 10 poena razlike, 66:56.
Alesandro Pajola, bek crno-belih, postigao je koš sa skoro celog terena!
Alesandro Pajola je imao izvanredan potez na utakmici ABA lige
Košarkaši Partizana gostuju Bosni u 4. kolu ABA lige.
Treća četvrtina utakmice završena je na spektakularan način i vođstvom Partizana od 10 poena razlike, 66:56.
Alesandro Pajola, bek crno-belih, postigao je koš sa skoro celog terena!
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23H
22H
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