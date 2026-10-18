Košarkaši Partizana gostuju Bosni u 4. kolu ABA lige.

Treća četvrtina utakmice završena je na spektakularan način i vođstvom Partizana od 10 poena razlike, 66:56.

Alesandro Pajola, bek crno-belih, postigao je koš sa skoro celog terena!

Trojka Pajole