Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je danas u polufinalu kvalifikacija za ATP turnir u Lionu pošto ga je Čeh Maksim Mrva pobedio rezultatom 2:0 (7:6(7:4), 7:6(7:5)) za sat i 54 minuta.

Mrva, 217. na ATP listi, savladao je Lajovića, trenutno 154. na svetu, posle velike borbe u oba seta.

I u prvom i drugom setu oba tenisera su pravila po dva brejka, pa su taj-brejkovi odlučivali, a oba puta je 19-godišnjak bio uspešniji od 36-godišnjeg Srbina.