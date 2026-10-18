Mladi napadač se nalazi u sjajnoj formi, nedavno je upisao i het-trik za Frozinone, i prisetio se šanse koju mu je dao nekadašnji selektor Srbije dok su sarađivali u Bolonji.

-Mihajlović je na konferenciji za medije najavio da će mi pružiti priliku protiv Verone. Imao sam 17 godina i nisam ni bio svestan šta se dešava. Biću mu zahvalan čitavog života što mi je omogućio debi - prisetio se italijanski napadač.

Ipak, još upečatljivija uspomena vezana je za njihov susret u trening-centru Bolonje, u periodu kada se Mihajlović već borio sa teškom bolešću.

-Sećam se i kada me je uvrstio u startnu postavu protiv Đenove. Nažalost, tada je već bio bolestan. Sreo sam ga u hodniku trening-centra u Kasteldeboleu i nisam ga prepoznao jer je bio potpuno zakopčan i sa kapuljačom na glavi. Rekao mi je: ‘Budi spreman, jer ćeš igrati’. I tako je i bilo.