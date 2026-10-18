Šangaj Šenhua je u gostima slavila protiv Vuhana rezultatom 3:1.

Ovog vikenda su na programu utakmice 28. kola šampionata, a tim Vladana Milojevića je upisao još jedan trijumf.

Šangaj je poveo već u drugom minuta, kada je Asue pogodio. Sa tim rezultatom se otišlo i na poluvreme, dok je nastavak doneo mnogo više drame.

Prvo je izjednačio Kadiz u 62. minutu, upravo u tim momentima se činilo da je domaći tim uspeo da poveže konce igre i da će želeti da ugrozi još više Milojevićev tim. Ipak, samo pet minuta kasnije je jedanaesterac realizovao Rafael Ratao, dok je konačan ishod utakmice postavio Han Điaven u nadoknadi.

Sjajno igra Šenhua koja je na poslednje tri utakmice postigla 12 golova, a nalazi se na sedmom mestu na tabeli sa 37 osvojenih bodova.