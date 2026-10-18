Ostoja Mijailović, predsednik Partizana, oglasio se pred "večiti" derbi.

Košarkaši Partizana su u prva tri kola pobedili Olimpiju Milano, Pariz i Bajern Minhen, pa u sledeća tri izgubili od Real Madrida, Panatinaikosa i Fenerbahčea.

Narednu utakmicu igraće 22. oktobra, kada će crno-beli dočekati Crvenu zvezdu u Beogradskoj Areni u 7. kolu Evrolige.

Udarac za tim bila je povreda Tonija Džekirija kome je stradao mišić u meču sa Fenerbahčeom pa ga neće biti najmanje dve nedelje, dok je Partizanov naredni rival ojačan dolaskom Kristijana Koloka, doskorašnjeg NBA centra.

- Razumem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja - rekao je Mijailović za Mozzart Sport.

Glavno pitanje koje muči pristalice crno-belih jeste status novca i strategija pri dovođenju novih igrača.

- Sredstva za njihovo dovođenje odavno su obezbeđena. Odluka da sačekamo određene igrače na tržištu bila je zajednička odluka trenera, sportskog sektora i Uprave. Svesni smo da čekanje ima svoju cenu i od odgovornosti za tu odluku ne bežimo. Naš cilj je da dovedemo igrače koji će podići kvalitet tima. Međutim, uz kvalitet izbora važan je i trenutak dolaska, jer ekipi treba pomoć sada -

Predsednik Partizana je zamolio navijače za strpljenje i poslao im poruku:

- Kao što posle tri pobede nije bilo razloga za euforiju, tako ni posle tri poraza od vrhunskih protivnika nema razloga za paniku. Ima razloga za analizu, ispravljanje grešaka i još veći rad svih nas u klubu. Od navijača tražimo još malo strpljenja, uz razumevanje da se njihovo poverenje zaslužuje potezima i rezultatima. Budžet za pojačanja postoji. Na nama je da ga pretočimo u kvalitet na terenu - izjavio je Ostoja Mijailović.