Alehandro Davidovič-Fokina je uspeo da trijumfuje nad Rafom Hodarom sa 2-1 u setovima, rezultatom 1:6, 7:6, 6:4 posle nešto manje od dva i po sata tenisa i tako osvoji Masters u Šangaju.

Posle titule je dao i prvu izjavu i rekao:

-Trenutno kao da mi je glava prazna... Ne znam šta da kažem. Ne znam kako se osećam. Ovo je veliki uspeh, veliko olakšanje pogotovo posle prvog seta gde sam odlučio da nastavim da igram i da napadam. Verovao sam u sebe, pogotovo u taj-brejku jer protivnik je sjajan i igra opasno dobar tenis. Nisam fizički bio preterano dobar i bio je jako težak protivnik, pa sam došao do pobede - rekao je Fokina.

Imao je problema sa povredama ove sezone i dva meseca morao da pauzira, a sada je osvojio Masters titulu.

-Zahvalan sam na svemu, pogotovo na timu koji imam. Podržavaju me svakog dana, godinama unazad su tu za mene uvek. Bilo je mnogo teških trenutaka osim te povrede i pauze od dva meseca. Ne mogu rečima da opišem koliko sam im zahvalan. Artur Fis mi je dobar prijatelj i sećam se koliko je turnira propustio zbog povrede pa su mi on i njegov trener dali snagu i pokazali da možda i ja mogu da učinim nešto slično - kaže španski teniser.