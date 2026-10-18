Košarkaška sekcija Partizana je imala jako turbulentno leto i sa nezavršenim rosterom počela sezonu, pa su pored povređenog Vanje Marinkovića ubrzo ostali i bez Žofrija Lovernja, pa i Dereka Vilisa.

Lovernj se vratio, a situacija se dodatno pogoršala jer se Toni Džekiri, Partizanov centar, povredio na meču sa Fenerbahčeom u 6. kolu Evrolige.

Njega čeka pauza i zbog toga će crno-beli biti oslabljeni 22. oktobra na prvom ovosezonskom "večitom" derbiju, kada će dočekati Crvenu zvedu.

-Izveštaj o zdravstvenom stanju Tonija Džekirija:

Centar Partizana Toni Džekiri, doživeo je istegnuće abduktora na utakmici protiv Fenerbahčea.

Igraču sledi pauza, a nakon dve nedelje će biti urađena kontrola kojom će se utvrditi tačan dan povratka na teren - objavili su iz Partizan.