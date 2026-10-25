Alehandro Davidović Fokina se u poslednji čas povukao sa turnira u Bazelu.

Španski teniser je nedavno osvojio titulu na mastersu u Šangaju, a razlog odustajanja od turnira u Švajcarskoj još uvek nije poznat.

Time je doveo u pitanje učešće na Završnom mastersu u Torinu. Odustajanjem od Bazela ostao je bez prilike da osvoji čak 500 bodova, što mu je dodatno otežalo put ka turniru najboljih.

Njegovo povlačenje izazvalo je i promene u žrebu. Hubert Hurkač preuzeo je poziciju desetog nosioca, a za rivala će imati Zizua Bergsa. U međuvremenu, mesto protivnika Artura Fisa popuniće jedan od tenisera koji su poraženi u kvalifikacijama, a potom dobili priliku kroz status "laki luzer".