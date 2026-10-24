Bugarski biznismen, političar i nekadašnji evropski šampion u tekvondou, Slavi Binev, ubijen je u subotu rano ujutru u sofijskom naselju Pavlovo, potvrdila je Glavna direkcija nacionalne policije.

Hitna pomoć je primila poziv u 10.28, a ekipa je na mesto pucnjave stigla za sedam minuta, ali je mogla samo da konstatuje smrt.

Forenzičari su odmah blokirali teren, a policija je ubrzo privela tri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom.

Binev je decenijama bio jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih ličnosti u Bugarskoj. Rođen je 1965. godine u Sofiji, a najveći sportski uspeh ostvario je 1992. osvajanjem titule evropskog prvaka u tekvondu.

Nakon takmičarskih dana ostao je na čelu ovog sporta kao dugogodišnji predsednik Tekvondo federacije Bugarske i prvi potpredsednik Evropske tekvondo unije.

Tokom devedesetih godina prošlog veka ušao je u privatni biznis i preuzeo kontrolu nad noćnim životom prestonice.

U politiku je ušao kroz partiju Ataka, a 2007. godine izabran je za poslanika u Evropskom parlamentu i kandidovao se za gradonačelnika Sofije.

Kasnije je osnovao sopstveni pokret GORD, da bi 2014. postao poslanik u bugarskom parlamentu, gde je vodio Odbor za kulturu i medije.