Kompani je u petak tokom treninga kolabirao i hitno je prebačen u bolnicu.



- Nećemo pričati o danima, već o nedeljama. To mora svima da nam bude jasno. Ovo još jednom pokazuje da fudbal nije najvažnija stvar u životu. Zdravlje je ono što je najvažnije. Kao FK Bajern, mi smo zajedno u ovom periodu. On će se vratiti samo kad bude potpuno zdrav - rekao je Eberl na današnjoj konferenciji za medije.



Eberl je dodao da je zdravstveno stanje 40-godišnjeg Kompanija sad stabilno.

- Razgovarao sam sa njim sinoć, a i sa njegovom suprugom. Nije bio prijatan trenutak ni za koga od nas, juče se srušio na terenu i ostaće u bolnici još nekoliko dana dok se sve ne pregleda i proveri. Ovo samo pokazuje da je zdravlje najvažnija stvar u životu, ne fudbal. Zato mu svi šaljemo najbolje želje za brz oporavak - dodao je Eberl.

Kompani bi najranije mogao da se vrati na klupu Bajerna posle reprezentativne pauze, 20. novembra. Dotle neće voditi ekipu na meču Lige šampiona protiv madridskog Atletika, u Bundesligi protiv Frajburga, Borusije iz Dortmunda i Majnca, kao ni u Kupu Nemačke protiv Magdeburga.

Ekipu će u narednom periodu predvoditi Aron Danks. Englez je pomoćni tremer Kompaniju i sedeće na klupi na najmanje narednih pet utakmica.