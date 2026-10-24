Trener Bajerna Vensan Kompani kolabirao je na treningu u petak i prevezen je u bolnicu.

Sve se dogodilo nakon što je pre nekoliko dana proveo noć u bolnici i imao detaljna ispitivanja koja nisu pronašla bilo kakve probleme s njegovim zdravljem.

Nemački mediji pišu da je strateg Bajerna već jednom bio hospitalizovan i da se dugo muči sa nesanicom. Uz to dodaju da bi njegovo zdravstveno stanje moglo biti lošije u odnosu na ono što je poznato javnosti.

Kompani je pre nekoliko dana imao virusnu infekciju i nije se pojavio na konferenciji za štampu, ali je vodio ekipu protiv Arsenala u Ligi šampina.

- Kao menadžer, želite da date sve od sebe uvek. Prošle nedelje sam bio inficiran prilično gadnim virusom, ali nisam slušao signale koje mi je telo slalo. U jednom momentu telo mi je reklo da moram da stanem - priznao je Kompani.