Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa 85:82 u derbiju Evrolige, a heroj crno-belih bio je Alesandro Pajola koji je pogodio trojku za trijumf na 17 sekundi pre kraja produžetka.

Nakon pobede, Italijan je završio kod doktora.

Na društvenim mrežama se pojavila i fotografija Alesandra Pajole kreirana u "Ordinaciji Vulićević", ali navijači Partizana nemaju razloga za brigu jer se radi o rutinskoj kontroli.

- Ispraznili smo džepove pre pregleda! Naš omiljen i“džeparoš" je svratio na redovnu kontrolu - stajalo je u objavi pomenute ordinacije.