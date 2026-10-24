Da situacija nije bezazlena pokazuje i podatak da se u Brajtonu urušio deo doka, dok je u četvrtom rangu takmičenja duel Gejtsheda i Temvorta već zvanično otkazan.

Subotnji derbiji u Londonu i Birmingemu trebalo bi da prođu bez problema, susreti Čelsi – Totenhem, Arsenal – Everton i Aston Vila – Mančester siti nalaze se van najkritičnijeg pojasa i igraće se po planu.

Jedina prava subotnja briga u eliti jeste duel Koventrija i Fulama, gde se u vreme početka očekuju pljuskovi uz vetar od oko 55 km/h.

Pravi haos preti u nedelju, kada se većina programa seli na sever. Jedini bezbedan termin ima okršaj Kristal Palas – Njukasl u Londonu, dok su preostala četiri meča pod lupom:

- Sanderlend – Lids: Najkritičnija tačka kola, prognoziraju se udari vetra i do 70 km/h.

- Liverpul – Brajton: Udari vetra do 60 km/h uz jaku kišu.

- Mančester junajted – Bornmut: Udari do 60 km/h na „Old Trafordu”.

- Hal – Brentford: Očekuju se slični vremenski uslovi uz udare do 60 km/h.