Prvi ovosezonski "večiti" derbi je pripao Partizanu. Crno-beli su u okviru sedmog kola Evrolige pobedili Crvenu zvezdu posle velike drame i produžetka rezultatom 85:82.

Iako je od utakmice u Beogradskoj areni prošlo tri dana, još uvek se priča o duelu dva najveća srpska kluba.

Američki košarkaš Erik Mekalum je izdvojio Kevarijusa Hejsa kao jednog od najzaslužnijih za trijumf ekipe Đoana Penjaroje. Iskusni plejmejker smatra da je centar Partizana odigrao izuzetno važnu ulogu, posebno u defanzivnim zadacima i kontroli reketa.

Nije zaboravio ni najboljeg igrača tima, Karlika Džonsa. Označio ga je kao glavnog pokretača Partizanove igre, ali je naglasio da je Hejs svojim učinkom napravio veliku razliku. Centar crno-belih susret je završio sa 13 poena i osam skokova, uz odličnu zaštitu obruča i nekoliko veoma važnih reakcija u odbrani.

- Naravno da je razlog zbog koga su dobili meč Karlik Džons. Ali Hejs je bio ključan. Pričam o tome kako je zaštitio obruč, imao je 8 skokova i 13 poena. Mislim pogledajte kako je preuzimao, kako je igrao odbranu u pikenrolu, kako je branio reket, kako je uspeo da otera bekove Crvene zvezde od prodora. Bio je svuda - rekao je Mekalum i dodao:

- Samo pogledajte blokadu na Krisu Džonsu na kraju svega. Bio je sjajan. Ta dva igrača su zaista promenila utakmicu, pokrenula su svoj tim. Mislim da je Partizan mogao i ranije da dobije meč, ali mislim da je Karlik Džons bio predugo van igre. Tada se Crvena zvezda vratila. Da se ranije vratio Karlik Džons zatvorila bi se utakmica i ne bi bilo nikakve nade. Ali Crvena zvezda je skoro preokrenula ovaj meč.

Prema njegovoj proceni, Partizan je imao priliku da izbegne dramu u završnici, ali je odsustvo Karlika Džonsa tokom jednog dela utakmice omogućilo Zvezdi da uhvati priključak i vrati se u borbu za pobedu.