On je pozvao velikog rivala da se aktivnije uključi u rasvetljavanje slučaja.

Nakon zvaničnih saopštenja Panatinaikosa, Olimpijakosa i AEK-a, kao i niza javnih reakcija na aferu koja je uzdrmala grčku košarku, Janakopulos je na društvenim mrežama objavio dve poruke.

U prvoj je izneo niz tvrdnji i pitanja upućenih čelnicima Olimpijakosa, dok se u drugoj osvrnuo na to kako bi, prema njegovom mišljenju, trebalo da izgleda budućnost ovog sporta u Evropi.

Janakopulos je u prvom obraćanju pobrojao osam činjenica za koje smatra da zahtevaju odgovor večitog rivala.

-Činjenica broj jedan: Vlasnici Olimpijakosa nedavno su nas podsetili da je njihov klub najveći u Evropi.

Činjenica broj dva: Dresovi i novac pronađeni su kod sudija koje se trenutno nalaze u zatvoru zbog nameštanja utakmica.

Činjenica broj tri: Olimpijakos je poslednjih godina intervenisao u odbranu tih sudija, tvrdeći da je bilo pogrešno što je jedan drugi klub izražavao zabrinutost zbog njihove nepodobnosti za suđenje. Te zabrinutosti su se, međutim, pokazale opravdanim.

Činjenica broj četiri: Cela Grčka gledala je finalne utakmice i sa gađenjem ili negodovanjem reagovala na bahat i proizvoljan način na koji su sudile ove sudije, koje je Olimpijakos prethodno branio. To važi bez obzira na to da li je nečiji tim pobedio ili izgubio.

Činjenica broj pet: Olimpijakos je, proizvoljno i bez prethodnog incidenta ili problema u košarci, odlučio da se ponizi u ime navodnog 'istorijskog čišćenja' ovog sporta. Povukao je ekstreman potez, zbog kojeg je tadašnja vlada, nažalost, morala da interveniše kako ne bi ostala izložena bahatom i nasilničkom ponašanju kluba čiji su vlasnici, iz sopstvenih razloga, prethodno poslali ekipu u drugu ligu.

Činjenica broj šest: Moram da priznam da su novac koji su potrošili na prijave i sudske postupke, navodno u interesu 'čišćenja' košarke, premašili svi mi zajedno.

Činjenica broj sedam: Kada je reč o titulama osvojenim poslednjih godina, jedna od ovih konkretnih sudija vodila je veliku većinu utakmica.

Činjenica broj osam: Do danas, osim pominjanja mene i mojih izjava, 'najveći klub u Evropi' nije odgovorio ni na jednu od navedenih činjenica koje se tiču košarke. Zar nemaju nikakav stav?“, naveo je Janakopulos.

Potom je dodatno pojačao pritisak na čelnike Olimpijakosa.

"Kako mogu da se uzdržavaju od reakcije u trenutku kada postoji najveća prilika do sada da se očisti košarka, posebno sada kada postoje konkretni dokazi, a ne samo mišljenja revnosnih funkcionera?

Ova pitanja upućena su vama i nastaviću da ih postavljam, bez obzira na to koliko često menjate temu. 'Legendarni opasni momci' i dobri dečaci ne bi trebalo da vam predstavljaju nikakav problem", poručio je vlasnik Panatinaikosa.

Janakopulos se u drugoj objavi posvetio budućnosti evropske košarke, iznoseći predloge za rešavanje problema i kažnjavanje odgovornih.

"Ovo je moje lično mišljenje, ne iz perspektive pravne usklađenosti, već iz ugla onoga što je najbolje za košarku.

Lelios mora da ode. Njegovu procenu zamaglili su arogancija i ego. Nije stvar u novcu. Trebalo bi da mu se zabrani svako dalje učešće. Mora u potpunosti da otkrije sve što zna, jer kao čovek na vrhu zna sve. To bi kupilo vreme za novu eru u košarci. Ako to ne uspe, onda treba preuzeti sve.

Sudije: Kratke zatvorske kazne, pod uslovom da u potpunosti otkriju odakle potiču mito i novac. U suprotnom, doživotni zatvor. Oni koji su davali mito trebalo bi da budu primereno kažnjeni, i u skladu sa zakonom i na nivou klubova, uključujući i amaterske klubove. Svakom sudiji koja ne prijavi kolegu ili klupskog funkcionera koji pokuša da ponudi mito trebalo bi doživotno zabraniti suđenje.

Klubovima treba omogućiti da uz dokaze prijave svaki pokušaj nameštanja utakmica i da za to budu na određeni način nagrađeni.

To bi odmah i zauvek okončalo čitavu priču.

Na kraju, država bi trebalo da obezbedi značajna sredstva novom rukovodstvu Grčkog košarkaškog saveza i Centralnoj sudijskoj komisiji kako bi se odmah razvila nova, kvalitetna grupa sudija", zaključio je Janakopulos.