Liolios je, prema navodima tamošnjih medija, o svojoj odluci obavestio istražnog sudiju, uz obrazloženje da želi da omogući grčkoj košarci da nastavi dalje bez dodatnog opterećenja zbog istrage o navodnom nameštanju utakmica i podmićivanju.

Predsednik Saveza negira bilo kakvu umešanost u nezakonite radnje, a njegova odbrana tvrdi da ne postoje dokazi koji ga povezuju sa nameštanjem košarkaških mečeva.

Slučaj je potresao grčku košarku nakon što je šest osoba uhapšeno zbog sumnji da su pokušavale da utiču na ishode utakmica u vezi sa sportskim klađenjem.

Grčka policija potvrdila je da je tokom pretresa povezanih sa istragom zaplenjeno 931.463 evra u gotovini.

Među oduzetim predmetima nalaze se i 14 mobilnih telefona, šest laptopova, 22 USB memorije, dresovi, sportski suveniri i drugi materijali koji bi mogli da budu značajni za istragu.

Nadležni organi ispituju sumnje u pokušaje manipulacije rezultatima utakmica, a slučaj obuhvata različite nivoe grčke košarke.