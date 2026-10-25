Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na svom terenu Nju Orleans Pelikanse sa 141:135 posle produžetka, iako su tokom meča zaostajali čak 23 poena. 

Nikola Jokić je sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija predvodio domaći tim do preokreta.

Posle slabe partije kako Denvera, tako i samog Jokića u prvom kolu NBA lige protiv Oklahome, kao i posle veoma slabe prve tri četvrtine u kojima se činilo da Denver ide ka novom porazu, nezadovoljni navijači nisu pružili podršku, već su izviždali svoje ljubimce. To se nije dopalo Jokiću.

- Mislim da ovi navijači koji su nas kritikovali ne bi trebalo više da dolaze na utakmice. Oni koji navijaju za nas znaju da se nikada ne predajemo - poručio je Jokić.

Jokić


 