Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na svom terenu Nju Orleans Pelikanse sa 141:135 posle produžetka, iako su tokom meča zaostajali čak 23 poena.

Nikola Jokić je sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija predvodio domaći tim do preokreta.