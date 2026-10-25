Američki košarkaš, koji nastupa za atinski klub, u objavi na Instagramu osvrnuo se na naporan rad tokom sezone, ali je posebnu pažnju izazvala rečenica u kojoj je aludirao na to da okolnosti na terenu nisu uvek jednake za sve.

-Potrebni su dodatni sati rada. Moramo da pogodimo više šuteva. Posebno otkako smo saznali da je ponekad pet na osam - napisao je Hejs-Dejvis.

U nastavku poruke istakao je da se, bez obzira na pobede i poraze, pristup radu ne menja.

-Nadamo se da ćemo, bez obzira na pobedu ili poraz, dobiti priliku za novi dan. Naravno, rad se ne menja - poručio je američki košarkaš.

Hejs-Dejvis je ujedno kritikovao i pojedine komentatore i novinare, optužujući ih da se vode senzacionalizmom i pokušavaju da privuku pažnju javnosti, dok je naglasio da je njegov cilj da rezultate ostvaruje na terenu.

Istražitelji navodno ispituju oko 50 utakmica odigranih u periodu od 2016. do 2026. godine. U pitanju su susreti različitih nivoa takmičenja, od mlađih kategorija i nižih liga do najvišeg ranga grčke košarke.

Sumnje se odnose na pokušaje uticanja na ishode utakmica u vezi sa domaćim i međunarodnim klađenjem. Istraga je, prema dostupnim izveštajima, obuhvatila i osobe povezane sa evropskom košarkom.