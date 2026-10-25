Doskorašnji košarkaš Partizana Džabari Parker otvorio je dušu o periodu u Partizanu.

Parker se osvrnuo na period od dolaska u klub, saradnju sa Željkom Obradovićem i Đoanom Penjarojom, ali na kraju i odlasku koji se dogodio pre neki dan.

U opširnom intervjuu za "Sport Klub" govorio je o brojnim temama, a jedna od njih je bio njegov status nakon što je "precrtan" od strane trenera Penjaroje.

- Evo kako se to odigralo. Imao sam povredu pete. Mislim da smo igrali utakmicu ABA lige i tada sam povredio petu. Zbog toga sam pauzirao nedelju dana. Posle toga sam odradio nekoliko treninga tokom kojih sam se postepeno vraćao u ekipu. A onda je na jednom treningu trener jednostavno odlučio da više neću učestvovati u ostatku treninga. Rekao mi je da odem na bicikl. Pravio sam neke greške jer određeno vreme nisam bio sa ekipom, a u međuvremenu su uvedene nove akcije. Očekivao je da ih odmah savladam. Zato mi je rekao da odem na bicikl.

Sutradan je Parkeru, kako navodi, saopšteno da neće trenirati sa ostatkom ekipe.

Umesto da trener razgovara sa mnom, samo mi je saopštio da ću ostati u Beogradu. Zbog toga nisam putovao u Minhen, gde je ekipa igrala utakmicu. Tada sam saznao da sam ispao iz rotacije. Bio sam odvojen od ekipe. Ne znam zbog čega - opisao je.

Ipak, Parker je više puta tokom intervjua naglasio da ne želi da pravi probleme aktuelnom timu Partizana i treneru Penjaroji, budući da ekipa igra prilično dobro u poslednje vreme.

- Tim sada igra veoma dobro. Neka tako i ostane. Želim da ti momci uspeju. Želim da to svima bude jasno. Ne želim nikoga da povredim ovim intervjuom. Svako u toj ekipi ima pravo da teži uspehu koji želi. To osećam duboko u srcu. To što neko drugi postiže dobre rezultate ne oduzima ništa meni. U timu su neki momci koje i dalje veoma cenim i čiji sam veliki navijač. Trener Penjaroja? Želim mu sve najbolje. On je bio moj trener i želim mu uspeh. Razumem da on mora da donosi takve odluke kao trener.

Da li je Parkeru ikada saopšteno zbog čega konkretno nije više deo ekipe?

- Da, rečeno je da nisam u formi. Da moram da radim na fizičkoj spremi. Trener je to rekao javno, a mislim da takve stvari ne bi trebalo raditi. Kada si deo tima, štitiš svoju ekipu. Zato me je to zabolelo. Mi smo u prošlosti imali uspeha dok smo radii zajedno – stigli smo do plej-ofa, oslanjao se na mene dok sam igrao za njegov tim. I ja sam pomogao njegovoj karijeri. Zapravo, možemo da kažemo da smo pomogli jedan drugome zahvaljujući zajedničkom uspehu. Zato mi je bilo veoma neprijatno kada je medijima rekao da nisam u formi i da zbog toga moram da ostanem van ekipe. Mislim da je to bilo previše lično. Nisam imao osećaj da me je zaštitio.

Parker je rekao da ni u jednom trenutku nije bio fizički nespreman.

- Radio sam određena testiranja. I cela ta priča o fizičkoj spremi nije imala smisla jer su svi moji rezultati bili isti kao ranije. Kada proveravam telesnu težinu, procenat masti, fizičku spremu – u trening-centru postoje rezultati svih tih merenja. Imam dokumentaciju koja pokazuje da su vrednosti bile iste. Čak i kada sam bio u Barceloni, rezultati su bili praktično identični.Više bih voleo da su jednostavno rekli da sam ispao iz rotacije. Da je to trenerova odluka, to bih mnogo radije prihvatio.To nije pošteno prema meni. Kada nekoga za nešto optužuješ, moraš da budeš veoma precizan.

U jednom trenutku postalo je jasno da Parker neće zaigrati u Partizanu, pa je poslat na pozajmicu u Huventud, klub koji se borio za trofej u FIBA Ligi šampiona.

- Moram da kažem da je period tokom kojeg sam bio odvojen od ekipe bio veoma usamljen. Morao sam idnividualno da treniram. Pojavila mogućnost preko mog agenta u Španiji. Huventud je kontaktirao sa njim – ljudi iz kluba su ga pitali da li sam dostupan jer su želeli da naprave dobar rezultat. To je bila jedna od najboljih odluka koje sam doneo. Svi su pristali – Partizan je iz tog dogovora uspeo da dobije određeni novac od Huventuda, a Huventud je zauzvrat ostvario istorijski rezultat. To nije slučajnost. Ostvarili smo najviše pobeda u ACB ligi u poslednjih 25 godina, a svi znaju kakvo je takmičenje ACB liga. Zaista sam uživao u tom periodu.

Došlo je do nove sezone, a Parker je još bio pod ugovorom sa Partizanom, koji je potpisao 2025. godine. Kaže američki košarkaš da se nadao da će biti u konkurenciji za ekipu, ali to se nije dogodilo.

- Moja odgovornost je da ostanem posvećen obavezama koje sam preuzeo. Bio sam spreman da dam sve od sebe. Počeli smo sa medicinskim pregledima i fizičkim testiranjima, a ja sam pitao kada počinju treninzi. Nije bilo rasporeda za mene. Čekao sam da me ponovo uključe u ekipu. Imao sam utisak da su još pre mog dolaska odlučili da neću igrati. I to je u redu, ali želeo sam da zbog sebe pokažem da sam do samog kraja bio posvećen i nisam odustao, želeo sam da istrajem. Otac mi je govorio da nikada ne treba da odustajem. Znao sam da će biti teško, ali želeo sam sebi da dokažem da mogu da izdržim. Na kraju nije uspelo i zato smo danas ovde.

Da li je Parker tokom tog perioda komunicirao sa ljudima iz kluba? Da li je mislio da će igrati?

- Bilo je teško. Nisam dobio priliku od trenutka kada su, iz nekog razloga, odlučili da me više ne uključuju u rad ekipe. Ali želim da svi znaju da ni u jednom trenutku nisam odustao i da sam ostao dosledan. Samo sam želeo da dolazim na treninge. To je sve. Čak ni posle medicinskih pregleda i fizičkih testiranja nisam učestvovao u pripremnom kampu sa ekipom. A ja sam samo želeo da uradim sve što je potrebno da bih mogao da budem na terenu. Za to je potrebna velika posvećenost.

Šta je radio sve vreme dok nije bio s ekipom?

- Imao sam potpuno odvojen raspored. Ali pre svega želim da odam priznanje Žiletu (Aleksandar Žilović), treneru za fizičku pripremu. Šta god bi mi rekao da uradim, ja bih to uradio. I on to zna. Kada bi mi rekao da moram da pronađem dodatnu snagu, da trčim na traci 30 minuta, ja bih to uradio. Jer to nisam doživljavao kao kaznu, radio sam to zbog sebe, da bih sebi postavio izazov. Rad sa njim je bio jedina podrška koju sam imao. On je mogao da radi sa mnom posle treninga ekipe, pa sam ostajao sam duže u dvorani. U tim trenucima pronalazio nešto lepo, iako nije bilo mnogo nade. Vratio sam se pravoj suštini košarke. Sve to vratilo mi je ljubav prema košarci i onu glad za igrom. Dani su mi bili veoma mračni. Nisam išao nigde. Odlazio bih u dvoranu, zatim se vraćao kući. Sutradan bih se probudio i samo čekao da ponovo odem na trening. Voleo bih da sam dobio još jednu priliku.

Kako je na kraju Parker postigao dogovor sa Partizanom o prekidu saradnje?

- Bilo je nekih razgovora o tome i ranije. Ono što mi je tada ponuđeno nije mi imalo smisla. A kada mi nešto nema smisla, moja obaveza je da nastavim da radim. Da ulažem sate i sate u trening – to je moj posao. Za mene je važno što sam posle dva meseca tokom kojih sam svakog dana radio iste stvari postao bolji čovek i bolji košarkaš. Sada mislim da je vreme da sve što sam radio, sve sate koje sam uložio u trening, iskoristim negde drugde. Želim da pokažem svoj talenat, spreman sam za to - podvukao je Parker.



