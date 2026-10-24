Nagetsi su posle lošeg drugog poluvremena poraženi od Tandera 96:84 u prvoj rundi NBA, a Somborac je upisao 13 poena, sedam skokova i pet asistencija uz vrlo loših 5/19 pogođenih šuteva iz igre.

U prvom poluvremenu sjajni centar upisao je osam poena uz šut 3/12, što je inspirisalo najkorisnijeg igrača lige iz 1993. da se našali.

-Trebalo bi da ga trejduju - rekao je 63-godišnjak iz Alabame.

Kada je čuo za statistiku Džamala Mareja i Šeja Gildžusa-Aleksandera, imao je slične komentare i na njihov performans.

„Marej ima pet poena i šutira 2/9? Otpustite ga! Šej je na 0/7 i postigao je dva poena? Taj lik je očajan“, izgovorio je bivši centar Filadelfije, Finiksa i Hjustona kroz osmeh kolega u studiju.

Jasno je da „Ser Čarls“ veoma ceni Jokića, kom se ovakve predstave događaju retko poput pojave Halejeve komete. Upravo zbog toga morao je da iskoristi priliku i „pecne“ srpskog superstara. Nije ništa bolje prošao ni kanadski bekovski duet.