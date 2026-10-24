Nema boljeg tima od Ferencvaroša ove sezone na Starom kontinentu. Devet pobeda, uz dva remija, izgurale su legendarni Fradi u fokus javnosti. Delom i zbog Dominike Kraus, svakako.

Devojka moćnog imena - ona koja pripada Gospodu, u prevodu s latinskog - radi na klupskoj televiziji kluba koji blista u Ligi Evrope. Uporedo skuplja sebi slavu na društvenim mrežama (trenutno 155.000 pratilaca na Instagramu) otkako je zimus dobila posao u mađarskom velikanu, najpre u vaterpolo porodici, potom i u fudbalskoj. I ne krije da navija i za Real, kojim im je letos dolazio u goste.

- Moj život se promenio od januara, naravno u pozitivnom smislu - rekla je lepa crnka nedavno.

Influenserka iz Budimpešte je, dabome, bila i preksinoć na stadionu da isprati ubedljiv trijumf Srbina u zeleno-belom dresu i drugih izabranika Bažala Borbeljija, slovačkog Mađara, protiv Torensea - 4:1. Tako su „zeleni orlovi“ došli do maksimalnih devet bodova i četvrtog mesta s velikim izgledima da nadmaše prošlosezonski plasman u istom takmičenju kad su bili 12. posle ligaške faze.

A serija Ferencvaroša je krenula letos dvomečom protiv Vojvodine (5:1 ukupan rezultat), da bi potom ostvarili sedam pobeda uz dva remija. Sledeći izazov, dosad najteži, predstavljaće im Milan. Kako će se pripremati za meč 5. novembra na „San Siru“, to naravno neće promaći najlepšem licu na „Grupama areni“.

- Više vremena provodim na stadionu nego kod kuće - reče Krausova.

Dominika pored Ferencvaroša, gde je voditeljka i zadužena za mreže, radi za sportski kanal M4 sport. Inače, na TV se pojavila s 13 godina. Kasnije je studirala komunikacije i medije, pisala za magazin „Stajl“. Komentare, kaže, drži podalje od sebe.

- Nije me briga šta ko misli ili piše o meni. Mama mi javlja šta su napisali o meni, ali je smirim.