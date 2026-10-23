Kako prenosi Šams Čaranija, nekadašnji 17. pik sa NBA drafta 2024. dogovorio je dolazak u Njujork Nikse na dvosmerni ugovor.

Niksi su se i prethodnih dana pominjali kao jedan od klubova zainteresovanih za 25-godišnjeg šutera, a sada je posao i definitivno završen.

Kneht je ovog leta praktično ostao bez mesta u rotaciji Lejkersa, koji su u trening kamp ušli sa velikim brojem krilnih igrača. Klub je pokušao da ga trejduje, ali nakon što nije pronašao odgovarajući posao odlučio je da ga otpusti.

Trener Lejkersa Džej-Džej Redik prethodno je objasnio da problem nije bio samo u Knehtovoj igri, već i u tome što se struktura ekipe promenila.

"Tim se promenio. Promenile su se potrebe, promenio se način na koji se uklapa. Mislim da je postao bolji igrač u prethodne dve godine, ali smo ove sezone doveli mnogo krilnih igrača i našao se u teškoj poziciji", rekao je Redik.

Kneht je tokom ruki sezone pokazao veliki napadački potencijal, a posebno se istakao u jednom periodu kada je na dve uzastopne utakmice postigao 27 i 37 poena.