Litvanski novinari priznali su da su pogrešili kada su pred sezonu otpisali Partizan.

Naglasili su da vide identitet Partizana i da im Zvezda deluje kao tim individualaca.

Posebne pohvale dobio je Karlik Džouns koji je opisan kao NBA talenat i MVP kandidat.

Partizan je dobio prvi ovosezonski večiti derbi. Posle produžetka i drame je savladao Crvenu zvezdu (85:82). Dešavanja sa tog meča analizirali su i litvanski novinari sa "BasketNews-a" Donatas Urbonas i Gitis Blaževičijus i javno su priznali da su se ogrešili o crno-bele kada su ih otpisali pred početak sezone.

-Odakle da počnemo? Nemam pojma. Da, tačno je, mi smo pogrešili oko ovog tima. Jedino što mi se nije dopalo sa ovog derbija su baklje, to ne želim da slavim. Evroliga ima standard, ne želim da se to dešava, gađate se bakljama, ljudi... - počeo je Urbonas.

Sličan početak analize imao je i njegov kolega.

-Na poluvremenu sam razmišljao da kažem da sam pogrešio, da je ovaj tim mnogo bolji nego što sam projektovao. Onda sam mislio da možemo da pričamo o povratku Zvezde, tuči na tribinama. Mislio sam da je Zvezda napravila preokret, povela je sa četiri razlike u produžetku. Ne mogu da kažem da ne bi zaslužila pobedu, ali mislim da je Partizan odigrao bolji meč u većem delu.

Tada ga je Urbonas prekinuo, nije bio saglasan sa konstatacijom da bi eventualna pobeda Zvezde bila nezaslužena.

-Ja mislim da bi zaslužila i da je dobila, jer je ostala u igri i pored sjajne igre Partizana u odbrani. Jedan šut je odlučio, Pajola je dao trojku.

U prvi plan su stavili defanzivu Partizana, posebno sa početka meča kada su crno-beli poveli sa 20:6.

-Odbrana koju je Partizan igrao u prvih pet minuta meča... Da sam trener u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Litvaniji ili gde god otišao bih da pokažem deci kako se igra odbrana. Kako su gurali igrače Zvezde van pozicije, nivo agresivnosti, to je bilo majstorski - pojasnio je Urbonas.

Slično viđenje meča imao je i Gitis.

-Mislim da je poetično za način kako se završila utakmica. Kramer nije stigao da šutne, isteklo je vreme. To je četvrti ili peti put da im je isteklo vreme. I ja bih iz ugla trenera Zvezde pokazao taj snimak, da mora lopta da se kreće, da neko mora da odluči. Problem koji sam video je da jedan tim deli loptu, da ima kretanja bez lopte, promene kretanja, to je Partizan radio, prelepu košarku je igrao u prvom poluvremenu. Zvezda je bila u problemu, mučila se sa odbranom rivala, ali i način igre nije bio dobar. Kao da su stalno igrali dve iste akcije i da se napad rešavao igrom jedan na jedan. U drugom poluvremenu se to promenilo, lopta se kretala - dodao je Blaževičijus.

Na to se na kratko nadovezao Urbonas i naglasio da je Partizan ušao u problem kada je prestao da igra timsku košarku.

-Tako je Partizan upao u rupu, prestao je da deli loptu, preterao je u šutu za tri poena. Imali su samo dve asistencije u drugom delu. Zvezda i Partizan su u isto vreme u vrhu kada je defanzivan rejting u pitanju, a među najgorima kada je ofanzivni rejting u pitanju. To najbolje govori kako igraju u Evroligi ove sezone.

Pred početak sezone su analizirali timove i javno su kritikovali Partizan, nisu im davali nikakve šanse, pričali su da je među najgorim timovima u Evroligi...

-Mi smo se ogrešili o Partizan. Gledali smo tim na papiru i rekli smo da nije među najtalentovanijim timovima u Evroligi. Ali, ovo nije 'Fantazi igrica', ovo je stvarni život. Video sam sjajnu osnovu Partizana koja kreće od odbrane i postavlja identitet. Vidim jasan identitet. Sećam se da sam slušao Džoa Dumarsa na konferenciji, pričao je o odbrani, da ne moraš da budeš vešt u tome, već da je to želja da zaustaviš rivala po svaku cenu. Kultura počinje od žrtve, pristupa filozofije, timskoj igri. Ovaj tim Partizana to radi. Hejs je aktivan igrač, ali je igrao za Monako, Žalgiris, videli ste kako se ponašao pred navijačima. Lamar Stivens isto, ta povezanost sa publikom - objasnio je Urbonas.

Nastavio je da priča o onome šta je video u Partizanu.

-Nisam video tim u Evroligi koji voli više da igra u odbrani. Pogrešio sam, sada mogu da kažem da je Partizan sada moj favorit iz senke, imaju sjajan temelj. Biće oscilacija, sezona je maraton, imaju osnov i nešto u šta veruju, doveli su dva pojačanja. Kada ih gledaš individualno, možeš da kažeš kome je kakva slabost, šta ne valja. Međutim, kada ih gledaš zajedno i kao tim, možeš da sakriješ slabosti i da vrline budu u prvom planu. Penjaroja je našao prave uloge igračima. Možemo da kažemo da su ofanzivno oba tima imala probleme, muče se u napadu, ali je bilo nekih sjajnih napadačkih momenata.

Blaževičijus je posebno istakao Hejsa kao bitnog igrača za pobedu u derbiju, iako je Karlik igrač utakmice. Posebno zbog odbrane koju je igrao snažni centar. Potom je "pecnuo" Urbonasa zbog nekih stavova koje je rekao ranije.

-Sećam se da si pričao da ćeš da gasiš TV kada Prtizan igra, ali sada kad sam video neke mečeve... Vidim da su mnogo bolji tim od Zvezde. Vidiš tim koji igra protiv talentovanih individualaca. Tim koji ima hijerarhiju, Karlik je vođa, imaš 'pse' koji grizu u odbrani. Olmen je rezervni plej, Tompson nije dobro šutirao, ali je dao bitne poene. Lakić, Tanasković, ti srpski igrači, morate da ih imate, Srbi su. Uradili su dobar posao. Ovaj tim će iznenaditi mnoge, ako vas nisu iznenadili. Nikada nisam mislio da Žofri Lovernj treba da bude u Evroligi 2026. godine. Počeo je meč, izgledalo je dobro, posebno u odbrani.

Gitis je napravio i poređenje između glavnih igrača Partizana i Zvezde.

-Svako pojačanje u koje sam sumnjao, poput Pajole, nikad nisam pomislio da može da pogodi ovakav šut, mislio sam da je Vildozi vreme prošlo. Svi zajedno, to funkcioniše. Razlika između dva tima je u tome, pogledajte Batlera i Krisa Džounsa koji kreiraju šuteve za sebe, Karlik kad je udvojen dodaje do saigrača i nalazi opcije, među najboljim asistentima je u ligi.

Na samom kraju je Urbonas hvalio vođu Partizana Karlika Džounsa.

-Kad gledam Karlika kao da gledam NBA talenat u Evroligi. Ne pomaže mu visina, zato nije NBA igrač, ali instinkt da poentira, vešt je, kao da ima to što je neophodno. Sjajno je gledati ga, on je MVP kandidat, jedan od tri sigurno. Karlik je zaslužan za oko trećine poena Partizana, brojke koje ima su neverovatne. Batler je u završnici dao ona dva teška šuta, kao i Kris Džouns, da je bolji od Džareda sa loptom, može da kreira za druge - zaključio je Urbonas.