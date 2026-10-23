Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju kao domaćini posle produžetka, rezultatom 85:82, trojkom Alesandra Pajole.

Pored Italijana, jedan od junaka crno-belih je svakako Karlik Džons, koji je ponovo bio lider ekipe Đoana Penjaroje i nosio "parni valjak" do velikog trijumfa.

Upisao je 26 poena i tako bio najefikasniji na meču.

Pre Pajoline trojke, koja je rešila pitanje pobednika, Karlik je ubacio još jednu trojku za crno-bele, kojom su izjednačili na 82:82.

Upravo je snimak te trojke objavio na društvenim mrežama: